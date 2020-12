Ayant une formation dans le commerce et le recrutement ainsi que des expériences professionnelles dans ces deux domaines je peux aujourd'hui dire que je suis capable de développer et gérer une agence, de répondre aux besoin des clients et des salarié(e)s et de les accompagner. Je suis à même de trouver le bon profil pour le bon poste car je recrute depuis 6 ans. A l'écoute, dynamique et investie. Je vous laisserai en juger lors de notre rencontre.



Bien à vous et à bientôt !