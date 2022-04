Amélie TOUMINE

Disposant d’une expérience professionnelle dans le milieu du commerce et des ressources humaines je souhaiterais accroître mes compétences et mettre en oeuvre mes connaissances acquises.

Ma fonction de commerciale faisant suite à un poste de chargée de recrutement atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant

Durant ma formation et mes expériences passées, j’ai pu acquérir le sens de l’organisation, des priorités ainsi que l’anticipation, la prise d’initiative, la gestion du temps, du stress, des compétences relationnelles, le sens de l’observation et du travail en équipe , l’adaptabilité, la réactivité.

Passionnée par mon métier, je souhaiterais vivement intégrer une entreprise au sein de laquelle je suis prête à m’investir.





Mes compétences :

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel