Emmanuel BOUTANG

Passionné par les technologies Open Source et les environnements systême Unix, j'ai pu acquérir une expérience d'ingénieur système lors de missions diversifiées qui m'ont conduit à me spécialiser dans le système d'exploitation Linux.

J'ai également développé lors de ces missions des compétences en outils de sauvegarde (TSM, Netbackup, Networker, Tina, Data Protector).

La troisième branche de mon activité réside dans le domaine du stockage (SAN/NAS), essentiellement dans les environnements HDS et EMC2.

Au sein de ces trois socles techniques (système, sauvegarde et stockage) j'ai pu exercer les métiers autour de la production, de l’intégration et de l'architecture.

Actuellement en recherche active, dans mes domaines de compétence actuels (stockage/sauvegarde) . Je suis également motivé pour monter en compétence dans les domaines de la sécurité des SI et le cloud.



Mes compétences :

SAN

HDS

TSM

Linux

Brocade

Networker

Netbackup

EMC2