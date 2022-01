Emmanuel COURTÈS

Mes différentes expériences me permettent d’avoir une très bonne connaissance dans la conduite de projet, l’animation de groupe de travail, le management d’équipe où l'administration système.



A l'écoute du marché, je suis ouvert à toute nouvelle opportunité de carrière.



---------------------------------



MES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES

- Management d’équipes informatiques, technique, commerciales, administratives et comptables

- Gestion de projets : construction / organisation de service, réduction des coûts, mise en place d’ERP

- Formation des équipes en place (technique, informatique, gestion, commerciale, stock, comptabilité, méthode)

- Réorganisation de services, transfert de compétences, réorientation d’activité



MES COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Mise en place de solutions informatiques complètes (Serveur, RDP, PC, réseau, VOIP, ERP, SI)

- Développement d’outils informatique (Access, VB, VBA )

- Création et mise ne place d'outils informatiques et de gestion (technique,réseau, SAV, Gestion, comptabilité, analytique, gestion de stock, tableaux de bord)

- Gestion de projet Création de cahier des charges, suivi, recettage.

- Gestion parc Informatique (Domaine, Active Directory, maintenance matériel, Helpdesk)

- Négociation : achats de produits et de services, investissements

- Création des plans de formation individualisés, Support de cours.

- Formation : Bureautique, réseau, gestion, comptabilité, ERP, …



Mes compétences :

Comptabilité

APISOFT

SAGE

SI

DSI

Gestion

Gestion de stock

Paye

Réseau

Management