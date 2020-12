Emmanuel EMMANUEL GOUEL (GOUEL)

Chef de service en charge d'une équipe de 18 diagnostiqueurs et de 2 assistantes au sein du service Patrimoine du Bureau Veritas, j'apprécie le caractère diversifié de ce métier amenant à maîtriser des aspects commerciaux, techniques, réglementaires et organisationnels.



Mes missions actuelles en tant que responsable d'équipe, mont permis de développer une méthodologie de travail efficace et d'asseoir de solides connaissances de ce secteur d'activité.



Le développement opérationnel et commercial de l'équipe dans laquelle j'évolue me motive aujourd'hui pour assumer un poste de responsable d'agence ou de chef de service. Ce défi que je suis prêt à relever me permettrais de mettre en exergue mes compétences, mon sens de l'organisation et mes qualités managériales.



Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet

BTP