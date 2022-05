Emmanuel FARINA

COMPETENCES PROFESSIONELLES

Connaissance sur:

Les différents corps de métier du BTP

La conception des structures

Les modes de construction

La planification et l'organisation de chantier

La comptabilité et la gestion d'un chantier

Compétence sur :

L'animation de réunions de chantier(architectes, fournisseurs, clients)

La mise au point des méthodes GO et second œuvre

Le pilotage, la synthèse, la Coordination

La consultation, le choix des fournisseurs et sous-traitants

L'encadrement du personnel, le recrutement, la formation

La diplomatie et l'autorité (contre-maîtres, ouvriers)

Connaissance complémentaires:

Bureautique EXCEL - WORD

Logiciels professionnels MICROSOFT PROJECT ( Planification )

AUTOCAD ( Mode lecture )





Mes compétences :

Mobilité internationale