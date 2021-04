Emmanuel GAGEY

Le GROUPE BENETEAU est répartie en 2 divisions:



- Division bateaux:

leader mondial de la fabrication des voiliers et continue son développement dans le bateau à moteur.



- Division habitat:

Habitat de loisirs: BIO HABITAT en est une filialle regroupant tous les services indutrielles spécialisées dans la fabrication de mobile home de marques O'HARA et IRM. C'est le leader européen.



Ma fonction consiste à:



- Piloter et développer les performances de l'usine (110 à 150 salariés) en terme de coût, qualité et délai

- Manager et développer les compétences de l'équipe de managers du site.

- Gérer les budgets de frais généraux et d'investissement du site



Mes compétences :

Organisation

SMED

Gestion de production

Ordonnancement

5S

Amélioration continue

KAIZEN

Industrialisation