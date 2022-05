Emmanuel GRAFF

Plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement de PME en croissance ou en transformation et réorganisation à des postes centraux (Affaire générales et finances, membre du comité exécutif ou Conseil attaché à la direction) :

• Certifié Administrateur Salesforce (SU15)

• Certifié Agile Project Management (DSDM.org)

• Gestion de projet et accompagnement au changement.

• Expert dans l’évaluation des systèmes d’information et dans l’accompagnement des choix stratégiques.

• Analyse fonctionnelle, paramétrage et déploiement de CRM et d’ERP, (conception et déploiement d’une solution Salesforce...).

• Structuration et exploitation des bases de données

• développement d’outils de pilotage opérationnels et financiers et reportings sur mesure (Maîtrise avancée d’Excel).

• Mise en place et contrôle de process : Achats (Order to pay), ventes (Order to bill), budget,…

• Secrétariat général, établissement des états financiers, relation avec les tiers, gestion de trésorerie

Secteurs privilégiés en lien avec mes intérêts personnels : performance énergétique, construction écologique, medias, culture, événementiel, conseil aux entreprises,



Mes compétences :

Culture

Droit

Édition

Finance

Presse

Gestion de projet

Salesforce

Quadratus

Méthode agile