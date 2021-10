Emmanuel GUERIN

Domaines de compétences



Expertise en Recette des systèmes d’information :

Assistance aux maîtrises d’ouvrage sur les phases d’initialisation, opérationnelles et de suivi de leur recette.

Périmètre d’intervention : stratégie de recette et planification des tests, méthodologie, outillage, qualité des environnements, définition des jeux d’essai et des données de test, exécution des tests, analyse des résultats, déclaration et qualification des défauts, gestion du stock d’anomalies, relation avec les équipes de réalisation, reporting



Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :

Recueil des besoins utilisateurs, rédaction des spécifications fonctionnelles, assistance à la recette des exigences, interface avec les maîtrises d’œuvre, accompagnement aux nouvelles utilisations, pilotage de projet



Domaines fonctionnels



Assurance Santé - Liquidation des prestations en nature - Régime Obligatoire et Régime complémentaire

5 années au sein de CCAS RATP et MGEN TECHNOLOGIES (en cours)



E-business : sites de gestion de contenu web (WCM), sites BtoB et BtoC

CRM : gestion des comptes prospects et clients, gestion de la commande et cycle de vie, rapprochement besoins clients /candidats



Outils



HP ALM Quality Center 12.21

Test Manager

JIRA

SQL Developer 4

EBX manager 4

SharePoint 2007 (MOSS), SharePoint 2010

Visual studio 2010 / Team Foundation Server

Systèmes d'exploitation : Windows 7

Office 365



Mes compétences :

AMOA

Consultant AMOA

Maîtrise d'ouvrage

Quality

Quality center