Olivier LEPOIVRE

Je suis en charge du Domaine Digital chez Groupe Randstad France.

Ce Domaine intègre la gestion de la Digital Workplace, avec la transformation Digitale autour des outils de Google Suite. Un portail intranet basé sur une solution Lumsite, référencée par Google et un catalogue de service complètent en interne ce périmètre.

Une autre équipe s'occupe des sites internet du groupe, plus d'une dizaine actifs avec des interactions vers nos outils de Front Office.



J'ai dirigé des équipes sur des natures d'activités variées : Front office - outils de CRM et ERM -, SIRH et Business Intelligence, avec les responsabilités associées : Gestion de budget, road map, plans stratégiques, gouvernance du portefeuille de projets...



De nature curieuse et créative, j'aime associer les nouvelles technologies à leurs applications opérationnelles, dans une constante volonté d'amélioration des processus et de la productivité des collaborateurs.



J'aime manager des équipes et diriger des projets ambitieux, en France comme à l'international, dans un contexte IT, marketing, commercial ou autres. Cette polyvalence est issue de mon parcours alliant quelques années d'expériences marketing et aux nombreux projets réalisés au coeur des outils informatiques.



Je suis par ailleurs amateur de sports à sensations, sports de glisse et sports collectifs.



Mes compétences :

Management de projet

BI

AMOA

Anglais

Football

Gestion de projets

Manager

Innovation

International

Chef de projet

Business intelligence

Internet

Gestion de projet

Informatique

CRM

IT

DSI

Marketing

Décisionnel

Management

Digital

Réseaux sociaux

SIRH

Project Director

intranet

Réseau Social d'Entreprise

Web

Customer Relationship Management

Siebel

Portofolio Project management

MS Project Management

Audit