Emmanuel JACQUINOT

Je suis un professionnel motivé et flexible disposant de 23 ans d'expérience dans différents secteurs dactivité (éducation, environnement, déchets, électronique, automobile).



Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant lamélioration continu des procédés, la réduction des coûts et laugmentation des revenus générés.



La satisfaction des clients a toujours été au centre de ma démarche, et je pense quelle est la clé de voute de toute les organisations.



La formation et le développement de mes collaborateur ont pris une part importante de mes réussites.



Créatif, méthodique et déterminé, j'ai prouvé mes capacités à diriger des structures de différentes tailles, à bâtir des équipes dynamique, conquérante et agile se focalisant sur lobjectif à atteindre.