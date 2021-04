Michel BELLEZIT

# Compétences techniques: électronique, télécommunications, productique et démarches qualité/sécurité/environnement.

Statistiques et Probabilités.



# Compétences managériales: animation d'équipe, formation, coaching, gestion budgétaire, conduite de projets, business international, management du risque, relation clients.



# Compétences comportementales: pédagogie, analyse, autonomie, management hors hiérarchie, collaboration en réseau.



# Compétences spécifiques: défense, domaine maritime, planification et opérations OTAN.



# Bilingue anglais/français.



Mes compétences :

Management

Électronique

QHSE

Finance d'entreprise

Formation professionnelle

management du risque industriel

domaine maritime

Lean manufacturing

Qualité

Six Sigma

Sécurité

Défense

Management de projets

Prévention des risques

Gestion administrative