Emmanuel LAURENT

Mon expérience est basée sur un parcours qui m’a permis de construire une compétence certaine dans le pilotage de projet. Après un début de carrière dans le domaine de la publicité comme ingénieur de développement, j’ai pris la responsabilité d’une équipe de développement de 4 personnes. Ensuite j’ai pris dans une société de services (SII), la responsabilité de plusieurs projets mono domaine, transverses pour le compte de nos clients jusqu'au pilotage de Centres de Services coté fournisseur puis coté client. J’y ai démontré ma capacité d’adaptation ce qui m’a permis d’évoluer dans des domaines aussi divers que la Business Intelligence, les plateformes de services mobiles, les Centres de services (Télécom, Banque et Energie).



Actuellement, je gère la phase de transition vers un Centre de Services dans le domaine de l’énergie. J’y apporte ma connaissance des Centres de Services. J’y découvre le monde de l’énergie et ses problématiques métiers.



Le fil conducteur de ce parcours est ma volonté de me confronter régulièrement à de nouveaux challenges et d’y apporter le recul lié à mon expérience. Mon objectif d’efficacité est basé sur l’équipe, les résultats opérationnels et le respect des engagements.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Oracle

Conseil

Informatique

SQL