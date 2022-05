Paul-Etienne EPITALON

Directeur de Business Unit :



- Stratégie de développement,

- Déclinaison en ambitions et objectifs,

- Négociation et alignement des moyens,

- Animation et dynamique d'équipe (management de 200 personnes),

- Montée en compétence et développement des hommes et des femmes,

- Pilotage et rentabilité de la Business Unit,

- Relation avec les partenaires sociaux.



Mobile - Ingénieur - 20 ans d'expérience.







Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Business development

Management

Marketing

Finance