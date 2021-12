Emmanuel LECOQ vient d’annoncer le lancement de son agence marketing, StarData (www.stardata.fr) dont il assure la présidence.



StarData est une agence marketing spécialisée dans les business récurrents, les mécaniques marketing cross-canales et la valorisation des datas.

StarData aide ses partenaires à développer, analyser et mieux valoriser leurs bases de données clients.

- L’offre de StarData inclut la conception et la mise en place de nouvelles offres commercialisées par mailings, internet ou télémarketing sur leurs bases clients ou en acquisition. Une fois lancées, le pilotage de ces activités est également proposé par StarData, notamment le management des call-centers.

- L'expertise de StarData peut également être mobilisée pour la mise ne place de programmes CRM et l'optimisation de parcours clients.



L’expertise acquise au sein du groupe américain Reader's Digest par Emmanuel Lecoq (ancien Président directeur général du Reader’s Digest en Europe de l’Ouest) et sa nouvelle équipe est ainsi mise à disposition des éditeurs de presse, assureurs, banques, acteurs e-commerce , VAD traditionnelle ou grande distribution, désireux de renforcer leur offre et leur relation-client, avec un focus sur les business récurrents, spécialité de StarData.





