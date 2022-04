Antoine INGOLD

Fondateur et gérant du Groupe Vocation Service Public qui édite et anime le magazine Vocation Service Public et ses déclinaisons thématiques (Vocation Enseignant, Vocation Prévention-Sécurité-Défense, Vocation Santé-Social-Paramédical), ainsi que les sitesArray,Array. Le dispositif web du Groupe connaît une forte progression et enregistre plus de 300 000 visiteurs uniques chaque mois (moyenne mensuelle).



Engagements associatifs :

- Président d'une Commission d'Attribution de Prêts d'honneur et de Parrainage, dans le réseau Initiative Sud Seine et Marne (réseau d'aide à la création d'entreprises).

- Coordinateur Parrainage des cinq Commissions de la plate-forme Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne (dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprises).

- Membre du Bureau et du Conseil d'Administration de cette association qui compte 4 salariés permanents.



Parcours :

Fondateur des entreprises de presse La TP Editions en 1990 puis des Editions d'Alleray en 1995. Créateur et directeur des publications et sites web : La Tribune de la Presse (1990), Initiatives Magazine (1995), boursedesinitiatives.com (1997), Devenir Fonctionnaire (1998), devenirfonctionnaire.com (2000), Concours Publics (2002), Héritages magazine (2007).



Spécialités :

Conception et création de projets éditoriaux sur supports print et digital. Partenariats, création d'entreprise, gestion, développement commercial, mobilisation de talents autour de projets novateurs.



Mes compétences :

Web

Presse

Création d'entreprise