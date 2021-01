Depuis plus de 20 ans je mène des projets transverses autour des plateformes collaboratives Web et de la Gestion Electronique de Documents, tant au niveau de leur architecture et déploiement qu'au niveau de leur développement.



Plus de la moitié de ces projets se sont déroulés dans un contexte international, source d'enrichissement professionnel, personnel et humain.



Mes compétences :

ECM

Microsoft InfoPath

Microsoft Sharepoint

Office 365

Yammer

SharePoint Online

Gestion de projet

Web