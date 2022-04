Emmanuel LÉVY

Je débute ma carrière informatique en 1999 lors de mes études d'ingénieur à l'EPITA en participant de manière importante à l'activité de la junior entreprise et en assurant le poste d'assistant C Unix pour les 1° année d'ing. Je développe une expérience avancée dans le domaine de la sécurité et des systèmes Unix (*BSD, Solaris et Linux notamment).



Au début de ma dernière année d'école (2000), je créé Fornox Technologies, société de service et d'ingénierie informatique spécialisée dans les missions d'expertise réseau et sécurité. J'améliore mes compétences techniques et travaille de nouvelles compétences commerciales et avant-ventes.



En 2003, je rentre chez ABC Systèmes afin de développer le pôle ingénierie systèmes, réseau et sécurité. Je travaille principalement sur des technologies Citrix, VMware, Microsoft, Cisco et CheckPoint et développe de nouvelles aptitudes de gestion de projet et d'encadrement d'équipe.



En janvier 2004, je prends le poste de Directeur Technique afin de développer l'activité technique globale de l'entreprise. Durant cette période, qui durera jusqu'en 2011, la société voit son chiffre d'affaires évoluer de 5 à 15 M€ et ses effectifs de 20 à près de 100 collaborateurs.



En 2007, je mets en place, j'organise et je manage en direct une nouvelle équipe de collaborateurs seniors ayant pour fonction le consulting, l'architecture et la gestion des projets complexes des clients ABC.



En 2009, après une expérience réussie dans la gestion du partenariat Microsoft (programmes d'adoption produits, Centre des Usages Microsoft, animation de sessions Microsoft divers durant les conférences mondiales des partenaires...), je prends, en plus de la direction technique, la direction stratégie (création de poste) qui a pour vocation de construire, développer et supporter l'offre de service ABC au sein de l'entreprise (commerce, avant-vente, technique). Pendant cette période, je travaille notamment à l'adhésion de nouvelles technologies telles que le travail collaboratif, les offres Cloud, les Communications Unifiées. Je travaille principalement autour des produits Microsoft et je mets en place un panel de solutions écosystème.



En juillet 2011, je rejoins la division services de Microsoft France en tant que responsable de mission (engagement manager). Mes activités portent sur la qualification, la contractualisation, l'organisation et le pilotage des missions confiées par les clients entreprise et/ou les partenaires de Microsoft.



Pour toute prise de contact et consultation de références, merci d'accéder mon compte LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/emmanuellevy



Mes compétences :

Management

Avant vente

Business planning

Cloud computing

Stratégie IT

Direction de projets

Marketing solution