Emmanuel LOSTIE DE KERHOR

J'assure actuellement la direction d'une Résidence accueillant 90 personnes âgées dépendantes implantée à Tours. Intéressé par les dispositifs innovants, j'ai créé en 2016 au sein de cet établissement un Foyer étudiant intergénérationnel pour favoriser les relations humaines.



J'ai été amené à participer à la gestion puis diriger des structures très différentes mais à chaque fois confrontées à une nécessité d'évolution importante de ses process, que j'ai toujours conduit de manière pragmatique en privilégiant l'écoute, l'innovation et en respectant les acteurs de terrain.



Je prépare le pilotage d'un gros projet de travaux de rénovation architecturale. J'ai eu également l'occasion de finaliser la construction de deux établissements et en assurer toute la réception technique et la mise en service.



La conception, l'ergonomie et l'optimisation énergétique des bâtiments sont des sujets importants dans lesquels j'aime m'investir. Pour moi la place des énergies renouvelables dans le bâtiment est l'enjeu économique et écologique crucial à relever maintenant. Je me forme personnellement sur ces sujets pour pouvoir accompagner en AMO les décideurs. C'est aussi l'objet de la RSE, que je souhaite porter comme démarche incontournable pour toute organisation.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion administrative