Emmanuel LUCET

Technologies :

Informatique industrielle, temps réel, embarquée pour l'aéronautique, l'électronique, l'énergie.

Produits :

Tests et validation.

Logiciels de configuration et de test, logiciel embarqué, composants logiciels.

Application :

Calculateur embarqué, électronique grand public, système de contrôle-commande.

Automatisation de tests, validation système et driver.

Simulation temps réel, bancs de test, middleware.



Mes compétences :

Ada

Linux

Std

UML

VxWorks

C

C++

DO-178B