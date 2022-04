Emmanuel LUZARRETA

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale au service de programmes internationaux dans un contexte de hautes technologies, j'ai choisi de fonder KOHAGUEN au service des PME.



La vocation de KOHAGUEN est d'apporter un support technique ou méthodologique aux PME qui doivent relever des défis de croissance ou d'innovations technologiques sans pour autant disposer de toutes les compétences nécessaires en interne.



Cette offre de conseil se structure autour de 3 domaines :

- l'ingénierie mécanique et l'accompagnement à la spécification des produits ,

- le support au management de projet,

- l'éco-conception dans le domaine des produits mécaniques,



plus d'infos sur



En parallèle de mes activités professionnelles dans l'industrie, je suis maitre de conférence associé à l'université Paul Sabatier à Toulouse où je met au service des étudiants mon retour d'expérience en assurant des cours de conception, qualité et éco-conception en mastère de Génie Mécanique Option Aéronautique & Spatial .



plus d'infos sur. mecaero.ups-tlse.fr



membre adhérent des éco-entreprises midi-Pyrénées ( http://www.ecoentreprises-mip.fr/ )



Mes compétences :

Conception mécanique

Assurance qualité

ISO9001

ACV

Ingénierie système

Conduite de projet