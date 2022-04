Emmanuel LYONNET

Fort d'une expérience significative d'un an à la MAIF en tant que conseiller en assurances,

je peux apporter à mon futur employeur mes compétences tant techniques que

commerciales afin de répondre au plus juste à la demande du client.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Devis

Informatique

Adaptabilité

Gestion de groupe

Suivi clientèle

Relations clients

Gestion de la relation client

Appels sortants

Prospection

Gestion de sinistres

Analyse des besoins