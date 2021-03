Kilien STENGEL

Enseignant, chercheur, et auteur gastronomique.

A l'aide de diplômes allant du CAP, il fit carrière en Relais et Châteaux étoilés Michelin (Marc Meneau - l'Espérance à Vezelay , Famille Dépée - Les Templiers aux Bézards, Christophe Cussac l'Abbaye St Michel à Tonnerre, Jacques Lameloise à Chagny en Bourgogne, Shaun Hill - Gidleigh park en Angleterre, et à Paris Le Bellecour, le Georges V, le Nikko...), et fut Hôtelier-restaurateur (enseigne « Ferme de France »), avant de devenir auditeur Qualité (brasseries parisiennes des frères Blanc, groupe Le Duff, et label Restaurateurs de France du Ministère du Tourisme). Il devient Professeur de sommellerie, gastronomie et restauration à Marseille (CFA Corot), Versailles, Evry (chambre des mètiers), Meudon, Paris (Asforest du syndicat hôtelier Synhorcat, l'école hôtelière de Paris Jean Drouant Méderic, et lycée Belliard) puis Amboise et Blois (lycée des mètiers de l'hôtellerie). En 2004, à l'aide d'un Master 2, il devient chargé de mission à l'Inspection académique en qualité d'inspecteur d'Apprentissage (Rectorat Paris) et jury de table au concours MOF. Depuis 2006, il participe à la classification de la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO, et occupe des fonctions de directeur de collection (art culinaire et gastronome) aux éditions (universitaires) du Temps. En 2008, il est affecté à l'institut européen de l'histoire et des cultures et de l'alimentation (aujourd'hui dans les murs de la Cité de la gastronomie de Tours) au sein de l'université Rabelais de Tours. Il collabora avec Masterchef saison 2, et pour Minutefacile et le Meilleur pâtissier sur M6. Devenant titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et la communication, il devient chercheur dans les équipes CIEOS (univ-Bourgogne) puis PRIM (univ-Tours), et coordinateur du groupe "vin-terroir-patrimoine" du Vinopôle Centre Val de Loire.



http://kilienstengel.blogspot.com/



Mes compétences :

Édition

Formation

Gastronomie

restaurant

restauration

Vin

Audit

