Emmanuel MADELIN

EM Conseil - Accompagnements - Conseils RH



Formé aux Relations Humaines à l’Institut de Gestion Sociale (IGS - Paris), j’ai été successivement Conseiller RH – Formation pour le compte de nombreuses entreprises, principalement dans les domaines de l’Agro-alimentaire et du BTP (de la PME au Grand Groupe), RH en Entreprise, chargé notamment de la Formation, puis Recruteur en cabinet.



Depuis 8 ans, j’accompagne des dirigeants de PME ainsi que leurs salariés sur des thématiques RH majeures :



Accompagnement au changement/Communication Responsable/Management Collaboratif/Recrutements Individuels et Collectifs.



J’aime me définir comme un facilitateur, privilégiant dans ma pratique une dynamique pro-active.



Mon activité met l’accent sur la singularité des femmes et des hommes d’entreprises.



Formé au Voice Dialogue, j’enrichi actuellement mon parcours d’un cursus en CNV (Communication Non Violente).



Grand amateur de sport, j’ai une prédilection particulière pour le Rugby et la Voile, 2 sports où l’esprit d’équipe et l’authenticité sont des valeurs que je partage totalement.



"Le plus dur n'est pas de sortir de Polytechnique, le plus dur est de sortir de l'Ordinaire" - Ch.de Gaulle