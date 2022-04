Emmanuel MADUDA

Je suis le président d'un association dont le but est:

Redonner aux jeunes la confiance en soi et dans les autres, c’est déjà agir concrètement pour leur permettre de grandir en femmes et en hommes libres et responsables. Celles et ceux dont nous nous occupons sont bien souvent en rupture familiale. Ils vivent les échecs ou les drames de l’existence comme une fin de tout, ce qui tend à les entrainer vers une certaine marginalisation. Quand ni la famille ni la rue n’ont permis de savoir qui l’on est et ce que l’on veut vraiment, il est difficile – sinon impossible – de se projeter et de mûrir un projet de vie.



C’est aussi et surtout au travers d’actions concrètes que nous entendons aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle. Le métier de pâtissier en est un exemple. Les formations à la pâtisserie que nous organisons trois fois par an opèrent comme un « tremplin » vers le monde du travail.