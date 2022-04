Suis de la nationalité congolaise/DRC.

Après une carrière enseignante d'au moins un an, je me suis jugé d'embrasser l'équipe cynotéchnique.

La formation de base que j'avais reçu dans la société ERINYS par le formateur français THIERRY LEPPELLEC, me rend aujourd'hui responsable (formateur) d'une unité comprénant dix chiens de garde et quinze maitres chiens à la société Banro Congo Mining/ Namoya DRC.