Ingénieur électromécanicien doté d'une expérience de plus de 15 ans dans la rénovation des sous-ensembles, montages et la maintenance des engins miniers dans plusieurs entreprises locales et internationales.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Révisions des sous-ens. des engins

Calibration des VSM, ECM, TRANSMISSIONS

Moteurs MEUI, EUI, HEUI, CRI, HPI

Microsoft PowerPoint