Emmanuel Maghue, Architecte



FORMATIONS



1985 – 1991 : études secondaires à l’institut Reine Astrid (St-Luc) à Mons, section artistique de « La Biche ».

 Arts plastiques et dessin de construction.



1991 – 1997 : études supérieures à l’Institut Supérieur d’Architecture de Mons.

 Option Espaces Verts

 Obtention du diplôme d’Architecte avec distinction.



2010/11 : formation, certificat en expertise judiciaire dans la construction à l’Université de Liège.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



1998 – 2000 : stage de fin d’étude dans l’Atelier d’Architecture Alland&Godimus à Hornu.

 Utilisation du logiciel ArchiCad sur projets privés et publics.



2001 – 2007 : Architecte collaborateur dans l’Atelier d’Architecture Alland&Godimus à Hornu.

 Gestion complète de projets privés et publics. (logements sociaux pour la SWL, salle de basket Mons.Arena, habitations, rénovations, etc ...)



2006 – 2007 : Expert pour le fond des calamités pour le gouvernement provincial.

 Expertises et rédactions de rapports.



Janvier 2007 – à ce jour : création de la s.p.r.l « Atelier d’Architecture GMV » avec François Grandjean et

Fabian Vanluchene.

 Architecture, conseil technique et coordination sécurité et santé sur les chantiers.

 Réalisation de projet privés et publics

 Développement de projets basses énergies et passifs.

 Membres du Cluster Cap 2020, présence dans le GT innovation depuis 2010 et membre du conseil d’administration depuis mai 2011. Depuis 2012, animateur du GT Com du cluster et membre du CA et CD.

Depuis le 15 mai 2014 et derniere AG du cluster, reelu membre du CA et vice-president.



COMPETENCES INFORMATIQUES



 Utilisation du logiciel ArchiCad.

 Microsoft Word

 Microsoft Excel

 Power point



CENTRES D’INTERETS



 Architecture, développement durable dans la construction,



Mes compétences :

Architecture

Construction

Construction durable

Microsoft Cluster