Emmanuel Magloire MAME

J'aime les challenges et quelques soient les domaines d'activités, j’excellerai. j'espère un jour trouver un emploi à travers ce site. mettez-moi à l'épreuve et je vous rassure que vous ne regretteriez pas de m'avoir engager dans votre équipe. mes atouts sont les suivants

- dynamique, doté d’un esprit de créativité et discipliné

- Excellente compétences relationnelles communicationnelles et organisationnelles

- Sens poussé du résultat, esprit d’équipe

- Aptitude à travailler sous pression

- Ponctuel et dynamique

- Disponibilité à travailler dans tous les pays

- S’intégrer à un dispositif hiérarchisé, entretien du matériel

merci !!!!

- détention d'un passeport en cours de validité



Mes compétences :

Microsoft Visio

Autocad

Schémaplik

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Maintenance et commande des machines électriques

Conception, réalisation et dépannage des install

Microsoft Project

Autocad 2D

Microsoft Office Project

Disability insurance

DIALux