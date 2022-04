Emmanuel MAGNIEZ

Je suis une personne sociable,dynamique, à l'écoute, autonome, bienveillante.

Actuellement en recherche de stage de conseiller en insertion sociale et professionnelle dans le nord pas de calais.

Et j'ai pour objectif d'intégrer ce métier et mon souhait dans le futur serait d'ouvrir une association d'insertion sociale et professionnelle.



Mes compétences :

Maitrise de l'entretien

Maitrise de l'informatique