Stéphanie BLASSELLE

Conseillère en insertion professionnelle chez Idées Association de Douai depuis le 11 janvier 2016.



Être conseillère en Insertion Professionnelle est important pour moi car je veux être l'interlocuteur privilégié des personnes confrontées à des problèmes d'insertion, de formation, d'emploi et de vie quotidienne. Leur apporter une réponse personnalisée.



Je suis : d'une écoute attentive



Chaque personne est unique. Seule l'écoute active permet de lui donner une réponse adaptée... parfois sur plusieurs années. Une relation de confiance s'installe, mais le conseiller, donc moi, je marque des limites. Réactive, disponible, compréhensive et patiente. Je suis là pour encourager la personne à se sortir d'une situation précaire. J'aide les personnes à devenir autonomes et acteurs de leur parcours.



Le métier : des capacités d'adaptation et de la maturité



Le dynamisme est indispensable pour exercer ce métier. De plus, il faut beaucoup de maturité pour répondre à des situations difficiles, sans s'impliquer personnellement. Quand une personne « craque » ou qu'une situation reste bloquée, le conseiller doit s'y adapter et la gérer.



Il faut : des connaissances actualisées régulièrement



Le conseiller doit chercher l'information, prendre des initiatives, développer des partenariats. Il connaît bien le territoire sur lequel il intervient, ainsi que le fonctionnement des institutions. Le CISP doit s'informer des dispositifs nouveaux et des mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion.





Mon projet professionnel : recherche un emploi dans le douaisis et autour