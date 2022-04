Notre établissement spécialiste de la formation tertiaire depuis 1921 propose en alternance :

- quatre BTS (CGO, MUC, NRC et PME),

- trois formatons diplomantes Licence (RH, Commerce Développement International et Métiers de la comptabilité spécialité gestion de portefeuille client en cabinet d'expertise comptable),

- un titre rncp équivalent MASTER I Responsable en Gestion Métiers du management commercial.

N'hésitez pas à me contacter.

emmanuel.mahiette@ac-rouen.fr

0627585352.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Relation client

Management

Développement commercial

Conseil