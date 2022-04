Christelle MAHIETTE

Passion, plaisir et exigence sont mes moteurs.



J'ai évolué au sein du "petit" monde de la grande distribution alimentaire. D'abord en tant que chef de rayon chez Auchan dans le non alimentaire puis en PGC. Commerce, gestion et management sont au coeur de ce métier exigeant, où faire preuve de réactivité est essentiel.J'ai ensuite intégré le groupe CARREFOUR au sein de la branche super en tant que directrice de magasin. La gestion de l'ensemble des métiers d'un super (du secteur caisse au rayon poisson en passant par le frais libre service)requiert une bonne dose de connaissance produit ainsi qu'un sens de l'organisation aigue. Toujours à l'écoute de nos clients, de nos collaborateurs, accompagner le projet commercial de l'enseigne sur le terrain, tel est le leitmomtiv du métier...passionnant! Jamais lassant...