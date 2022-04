Emmanuel MAILLARD

Passionné par les technologies et ses applications. Management d'équipes et de centres de profits à l'international. Activement impliqué dans les secteurs "Internet des Objets" (IoT, SmartHome, SmartCity,..) et Automobile. Leadership par l'exemple. Ma devise : "Dites ce que vous allez faire, faites ce que vous avez dit... et surtout n'oubliez pas de vraiment comprendre ce que vous avez dit". (NB : je suis plus actif sur "l'autre" réseau professionnel)



Mes compétences :

Business

Business development

Leadership

Gestion grands comptes

Gestion financière

Management

R&D

Nouvelles technologies