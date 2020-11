Regis SALAMBEHERE

Développement commercial. Pilotage opérationnel. Solutions et services télécoms et IT. Transformation digitale. Hyper concurrence. Environnement international. Autant denjeux que je peux vous aider à surmonter pour atteindre vos objectifs commerciaux.



DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Analyse stratégique de nouveaux marchés

Retournement dactivité face à une forte compétition en Asie du Sud Est

Mise en place de la vente de services aux opérateurs télécoms en Afrique

Établissement de services dingénierie FTTH & 5G et de télégestion des opérations en France

Gestion de grands comptes

Mise en place de partenariats locaux pour la pénétration de nouveaux marchés



NEGOTATION INTERNATIONALE

Contrats cadre avec des centrales dachats de groupes télécoms internationaux

Contrats avec assurance-crédit export (financement COFACE)



PILOTAGE OPERATIONNEL

Projets de déploiement de systèmes complexes

Mise en place dusines de service en Inde pour servir le marché français

Gestion de linterface opérationnelle locale avec les clients

Grands groupes et petites structures



DIRECTION DEQUIPE

Accompagner, montrer lexemple, reconnaitre la performance

Traduire la stratégie pour fédérer les équipes vers un objectif commun

Restructurer les équipes de vente et de support aux ventes

Gérer des équipes multiculturelles