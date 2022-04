Emmanuel MAITRE

Professeur de Mathématiques Appliquées à Grenoble INP, Institut d'Ingénierie et de Management de l'Université Grenoble Alpes, j'enseigne à l'Ensimag et mène mes recherches au Laboratoire Jean Kuntzmann.



Je suis actuellement Vice-Président adjoint en charge des relations entreprises de Grenoble INP, et encore pour quelques mois directeur de MaiMoSiNE.



Auparavant j'étais directeur adjoint de l'Ensimag en charge des relations entreprises.



Comme mon parcours l'indique, je suis investi dans les relations université - entreprise à tous les niveaux : formation continue, partenariats, parrainages, chaires, mécénats, projets collaboratifs, etc



Mes compétences :

Ingénierie

Conseil aux entreprises

Modélisation mathématique

Mathématiques appliquées