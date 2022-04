Emmanuel MAÎTRE

Fort d'une expérience de plus de dix années, j'ai acquis la conviction que la Direction des Ressources Humaines doit rester une fonction support garant du bien être social dans un cadre juridique et budgétaire défini et sécurisé.



MÉMENTO a pour objet d'accompagner les dirigeants dans la bonne gestion sociale de leur société. S'appuyant sur le principe d'une véritable Conciergerie RH, MÉMENTO permet aux chefs d'entreprise de consacrer toute leur énergie au développement de leur activité.



Le renforcement des sanctions de l'administration du travail, la montée en puissance des saisines devant les Conseils de Prud'hommes mais aussi le peu de temps laissé aux dirigeants pour gérer au mieux leur personnel sont le fondement de MÉMENTO. Les dispositifs légaux et réglementaires, les outils RH restent la meilleure garantie du bien être social et d'équipes performantes et impliquées.



MÉMENTO propose la mise à disposition, pour un étude ponctuelle ou un besoin récurrent, d'une fonction RH nette de charges sociales et de coûts indirects. La prestation offerte présente l'intérêt évident de s'adapter à l'activité étudiée.



Pour illustration, MÉMENTO accompagne notamment des cabinets médicaux, des sociétés dédiées à la vente, des entreprises de haute technologie ou de conseils. La satisfaction manifestée par nos clients confirme la justesse de notre modèle.



La première valeur de MÉMENTO reste le respect affiché pour les entrepreneurs qui développent leur savoir faire au service de la croissance.





Mes compétences :

Droit social

Prévoyance et assurance de groupe

Procédures internes

Salaires et charges sociales

Formation professionnelle

Conflit du travail

Accords collectifs

Prud'hommes

Gestion des compétences

Recrutement

Participation et suivi SIRH

Communication interne RH

Gestion administrative du personnel

Gestion des conflits