Gepa GROUPEMENT ENTREPRISES PAYS D'AIX

Le Gepa est le 1er réseau indépendant du Pays d'Aix dédié aux entrepreneurs, entreprises, artisans et commerçants des 39 communes du territoire.



La vocation du Gepa est de fédérer les entrepreneurs et entreprises du territoire autour de 4 missions :

- défendre l'intérêt des entrepreneurs

- informer les chefs d'entreprises

- encourager la convivialité et les relations d'affaires

- favoriser l'implantation et le développement des entreprises du Pays d'Aix



Depuis plus de 40 ans, le Gepa propose des rendez-vous réguliers pour aider les chefs d'entreprises à développer et à pérenniser leur entreprise et participe activement au développement économique et social du territoire, et à les mettre en avant ainsi que leurs valeurs..



Les principaux rendez-vous du Gepa



*le Club des Relations Sociales et Economiques où une fois par mois un thème est développé par un intervenant expert lors d’un déjeuner,



*le Club Affaires, où les entreprises adhérentes ont la possibilité de présenter leur activité et nouer des contacts avec leur clients, prestataires, partenaires



*la Table ouverte, tous les jeudis à la Villa Divina sur le zone des milles pour partager un moment de convivialité entre pairs



*Les Talents du Pays d'Aix où nous réunissont tous les ans 600 entrepreneurs au Pasino d'Aix en Provence pour mettre en avant les entrepreneurs du Pays d'Aix



Les mandats du Gepa



* SEMEPA



* Office du Tourisme



* Pays d'Aix Développement



* Conseil de Développement



- Le GEPA, une formidable opportunité de « faire entendre sa voix »



Que se soit pour participer à l’une des commissions animées par les chefs d’entreprises désireux d’apporter « leur pierre à l’édifice », pour postuler à des postes de mandataires, développer vos relations d’affaires lors de nos rencontres ou participer à nos modules d’informations …contacter Patricia : 04 42 60 05 82...et rejoignez notre communauté viadeo !



