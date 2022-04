Diplômé en génie chimique possédant une solide expérience de l'industrie chimique , de la logistique et du management.



J'ai rejoint la société Ineos au 1/6/1997en tant que assistant production et ai évolué vers le poste de responsable logistique/transport en novembre 2005, puis de responsable production & logistique à compter de janvier 2012.

Mes maîtres mots: rigueur et plaisir





Mes compétences :

Chimie

Leadership

Logistique

Management

Seveso