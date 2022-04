Mon activité au sein de Events Academy est de proposer et d'organiser des évènements oenoludiques et gastronomiques pour mes clients (agences évènementielles, sites réceptifs ou clients directs).



Ces évènements ont pour dénominateur commun le vin. Dans notre pays le vin est un vecteur de communication et de bonne humeur.



EVENTS ACADEMY membre du réseau CINÉRÉA INTERNATIONAL spécialiste des animations événementielles. Nos prestations associent d'un parc complet de matériel audiovisuel (son, lumière et vidéo) à de nombreuses manifestations d'événements.



Toutes nos solutions d'animations (une vingtaine) sont applicables à partir de 20 participants jusqu'à 3000 participants.



Ces animations sont ludiques et personne ne se sent exclu. Amateur de vin ou non. Les animations sont festives et la technique rodée. Cependant l'émotion reste présente.



Nous sommes depuis 1999 leader sur le marché de l'évènement oenologique et gastronomique en France.



Events Academy fait partie du réseau Cinéréa Internationnal (France - Europe - Monde)



Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de Events Academy.



Rigueur japonaise, bonne humeur gauloise !



Oenologiquement Vôtre !



Emmanuel Manceau

Tel : 02 41 31 20 67

manceau.e@events-academy.com



Mes compétences :

Dégustation

Evénementiel

Oenologie

Vegas

Vin