Emmanuel MANCERON

Entré au sein d'Accenture (à l'époque Arthur Andersen Informatique) en 1991 en tant que Développeur.

Manager et Expert en Architecture (DevOps & Production) et technologies Oracle depuis 2002.



Nombreuses missions (entre 10 mois et 3 ans et demi) chez des clients des secteurs Energie / Grande Distribution / Secteur Public.



Des technologies diverses abordées :

- SAP / Linux / Windows

- ORACLE / PeopleSoft / AIX

- Hyperion / Datastage

- ClearQuest / ClearCase

- Perl / Shell / DOS Script / C / Python

- SYBASE / AIX

- BULL / PACBASE / IDS2



Architecture PeopleSoft : Conception de l'Architecture de Production pour plusieurs grands comptes (Conseil, Agro-alimentaire, Banque), Gestion du Service (Exploitation Outsourcée - Agro-alimentaire, Grande Distribution), Gestion des équipes de support aux environnements (Administration, Grande Distribution).



Architecture de Développement (DevOps) : Mise en place de Gestion de Configuration sur des projets complexes et d'ampleurs (Nombreux environnements de Production / Outsourcing / Problématiques de Character Sets / Langues / Déploiement de Core Model dans plusieurs pays / régions du monde...).



Participation à des projets localisés en France et aux Etats-Unis (Illinois).



Mes compétences :

Oracle

Gestion de projet

Informatique

Encadrement

PeopleSoft

Architecture Technique