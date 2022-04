Emmanuel MARCHAND

Créée en 1989, la société MESSAGE SAS basée en Lorraine est spécialisée dans la production, la commercialisation, et la distribution de textile et d’objets publicitaires. Nous personnalisons vos textiles (T-shirts, polos, chemises, blousons, casquettes et autres demandes), vos vêtements de travail (tous métiers), et tout autres accessoires de bagagerie et goodies. Nous réalisons aussi vos impressions numériques petits et grands formats (bâches, dérouleurs, panneaux de chantiers, etc).