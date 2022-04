Emmanuel MARCHAND

Je suis a la tête d'une entité en charge de la qualité, du SI HA et de l'amélioration continue de la performance du nouveau Service des Achats d'armement (S2A) de la DGA.

Auparavant, pendant près de 9 ans j'ai pratiqué des achats d'opérations et de programmes et d'équipements de moyens d'essais, ceci après un début de carrière technique (analyse de systèmes, simulation, informatique), et de management tant en mode matriciel (projet) qu'en mode hiérarchique (gestion de ressources et de compétences).



Je suis aujourd'hui confronté aux différents aspects de la contractualisation dans le cadre des marchés publics.

J'ai eu une première expérience dans le domaine de l'achat de systèmes d'armes terrestres puis en charge du contrôle et de la signature des marchés concernant les équipements techniques et moyens d'essais de 3 centres de la DGA dans un autre service achat, avant d'aider à contribuer à fusionner ces deux services. Désormais service, le S2A.



Mes compétences :

Achats

Armement

Conduite de projets

Informatique

Management

Marchés publics

Simulation