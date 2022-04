Emmanuel MARCHINI

Plus de 10 ans d'expérience au service de la communication visuelle et de l'infographie me permettent de vous accompagner dans la création et la réalisation de vos projets et de mettre en place, ensemble, une stratégie de communication pertinente, efficace, en respectant le cahier des charges de votre société. Grande marque, client grand compte, industrie, institution, PME, artisan, commerçant, chaque projet est traité avec la même passion, le même professionnalisme, quels que soient vos besoins.



Mes compétences :

Communication

Design

Design web

Internet

Web

Web design

Webdesign