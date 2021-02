Emmanuel MARIDOR

Après de nombreuses années d'expérience commerciale B to B dans l'automobile puis la vision industrielle et artificielle, j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence commerciale de représentation : VISIELEC SAS pour VISIon ELECtronique.

Représentant sur le territoire français des fabricants et distributeurs internationaux, je propose des caméras bloc zoom, caméras cartes, optiques miniatures, convertisseurs vidéo et matériel de vision industrielle (caméras matricielles et linéaire, PC industriels et objectifs) et éclairages LED.



Mes compétences technico-commerciales :

Imagerie

Gestion de projet

Informatique

Vision

Capteurs

Electronique

Optique

Optoélectronique

Electrotechnique