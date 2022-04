Emmanuel MARIE

Titulaire d’un Master Professionnel en sociologie des organisations, diplôme axé sur l’accompagnement à la conduite du changement dans les structures, j’occupe depuis quelques années, au sein d’une Mission Locale, un poste de chargé de projets pour lequel je développe des partenariats avec différentes structures du bassin rouennais. Mon rôle consiste à élaborer des actions sur le champ de l’insertion socio-professionnelle des jeunes, les promouvoir auprès des différents partenaires, les impulser, conduire et évaluer. Je suis notamment chargé de l’animation d’un réseau de parrains et marraines : De ce fait, j’anime des réunions et sessions de formation, développe le réseau de partenaires sur ce champ, dans l’optique d’offrir des solutions aux jeunes que nous accompagnons.



Par ailleurs, j'accompagne les entreprises partenaires dans leurs problématiques de recrutement, en les guidant dans la définition des profils, la gestion des entretiens et les conseillant sur les différentes mesures pour l'embauche.



Cette expérience en conseil aux entreprises avec pour objectif l'insertion professionnelle des jeunes accompagnés sur le territoire rouennais me permet de développer une réelle expertise sur le champ des pratiques RH socialement responsables et sur la question de la non-discrimination, champ sur lequel je suis en mesure de conseiller et former les différents partenaires.



Mes compétences :

Discrimination

Accompagner et révéler les talents

Accompagnement du changement

Conseil aux entreprises

Conseil en ressources humaines

Gestion de projets

Gestion des compétences

Accompagnement RH

Accompagnement à l'emploi

Recrutement

RSE & Diversité

Accompagnement individuel et collectif

Partenariats stratégiques