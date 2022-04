Emmanuel MARTIN

« Oser ! » Ce verbe est certainement celui qui résume le mieux mon parcours professionnel. Comment ? En voici quelques illustrations :



- Oser, c'est risquer pour réussir :

Formé aux RH, c'est pourtant dans l'animation économique territoriale que je m'investis en 1991 alors que celle-ci en est à ses balbutiements. 10 ans plus tard, je suis « installé » au sein des services du Conseil départemental du Morbihan ; malgré cela, je quitte mon poste pour me confronter à la dynamique naissante des Pays (Loi Voynet). Rétrospectivement, la dynamique économique engagée à Guer a entrainé la création de plus de 600 emplois. En 11 ans, c'est plus de 300 projets qui ont été accompagnés dont environ 40 % portés par des entreprises et des associations. Fort de ces succès, c'est vers un tout autre domaine que j'ai choisi, en 2013, de réorienter ma carrière en m'appuyant sur mes acquis en management et pilotage des politiques publiques : la gestion budgétaire et financière des politiques d'action sociale du Conseil départemental du Morbihan.



- Oser pour anticiper, en étant créatif et réactif :

L'action sociale est un domaine des politiques publiques qui est tout sauf ringard : bien au contraire, elle est au coeur de l'actualité. Les évolutions démographiques en marche ajoutées à la conjoncture économique interrogent en profondeur les solidarités. Comment relever le défi d'un soutien indispensable vers les publics les plus fragiles dans un contexte global de contractions budgétaires ? L'évolution des besoins sociaux nécessite d'anticiper et d'innover. En intégrant le service financier de la direction des interventions sanitaires et sociales du département du Morbihan, j'ai fait le choix de participer à cette ambition ; ma démarche personnelle est d'apporter un regard neuf pour contribuer au déploiement de solutions nouvelles ouvrant sur une plus grande efficience des politiques sociales.



Mes compétences :

Force de proposition et d'innovation

Gestion de projets et de programmes

Coordination de compétences

Capacités d'analyse et de synthèse

Gestion Financière et Administration

Techniques d'animation et de travail en équipe

Capacité décisionnelle

Anticipation et adaptation

Rigoureux

Gestion des ressources humaines

Management