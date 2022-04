Emmanuel MARTINEZ

Après un parcours de plus de 25 ans dans de grands groupes industriels et internationaux en tant qu’Ingénieur Qualité, Méthodes et Outils, je propose aujourd’hui des services de conseil et de formation sur les axes suivants :

- Management et Outils de la Qualité

- Amélioration continue

- La démarche Lean Six Sigma

- Les méthodes Agile

- Le LEAN Management

- Normes et référentiels IS09001, CMMi



Lean Six Sigma Black Belt

Scrum Master

Formateur Certifié



Je peux intervenir en français ou en anglais.





Mes compétences :

Formateur

CMMi

Six Sigma

International

Amélioration continue

ISO9001

Innovation

Lean management

Scrum master

Méthode agile