Emmanuel MARTY

Je suis un serial entrepreneur. J'ai vendu ma dernière société en date, Funpause, à Big Fish Games, devenu depuis le numéro un mondial du casual gaming (jeu occasionnel). Depuis trois ans, je dirige la filiale européenne de Big Fish.



Je suis le co-créateur et le programmeur de la série de jeux de puzzle-aventure à succès, Azada.



Depuis 2011, mon moteur de jeux 2d (Kanji / S.C.U.B.A) est utilisé par beaucoup de jeux casual dans le top 10 des ventes, sur PC, Mac, iOS, Android, Blackberry et Windows Phone, tel que: https://itunes.apple.com/us/app/mystery-case-files-return/id555039885?mt=8



Précédemment, j'ai co-fondé un éditeur de logiciels spécialisé dans l'électronique grand public. J'ai notamment équipé plus de 1 million d'unités de DVD, DTV, set top boxes et autres des logiciels de la société.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Internet

Marketing direct

Design