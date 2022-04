Bonjour à tous ,



Je me présente Emmanuel Masson , je réside à Montreuil depuis 13 ans .

Je suis agent commercial dans domaine dentaire et je recherche des entreprises partenaires pour démarrer mon activité.



Après avoir travaillé près de 20 ans dans le secteur de la photo comme agent commercial , j'ai entrepris une reconversion professionnelle dans un nouveau domaine : la prothèse dentaire.

Dans le cadre de cette reconversion j'ai effectué des stages en laboratoires.



Ces différents stages m'ont permis d'avoir une fine connaissance du métier de la prothèse dentaire notamment par la pratique et les cours théoriques, mes connaissances ont été validé par l'obtention d'un BEP de prothèse dentaire.



Lors de mes précédentes expériences , j'ai pu mettre en oeuvre mes compétences dans le domaine commercial : gestion d'un portefeuille client , phonig, relances clients, recherche de nouveaux prospects , développement de produit et le relationnel.



je pense pouvoir apporter un valeur ajouter a votre équipe de vente .



A très bientôt.



E.Masson



Mes compétences :

Agent commercial produit dentaire